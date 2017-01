Jaguar de vereador ardeu na autoestrada

Sandra Freitas Hoje às 13:31 Facebook

O carro da marca Jaguar do vereador do Ambiente da Câmara de Braga, Altino Bessa, incendiou-se, esta segunda-feira, na A11, no sentido Guimarães-Braga, a cerca de um quilómetro das portagens, na freguesia de Lamas.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Guimarães, o alerta para o incêndio na viatura foi dado pelas 9.31 horas. Quando chegaram ao local, o carro "já estava tomado pelas chamas", afirmou fonte da corporação.

Segundo o JN apurou, quando se apercebeu que o carro estava arder, o vereador ainda terá tentado apagar o fogo com um extintor, mas não foi suficiente para evitar que se alastrasse a toda a viatura e perdesse todo o recheio, como os telemóveis.

O incidente obrigou-o a falhar a reunião de Câmara, que decorreu esta manhã.