Jovem morre em despiste de carro para uma ravina

Um homem de 20 anos morreu na sequência de um despiste automóvel, esta quarta-feira de manhã, na freguesia de Morreira, em Braga.

O jovem perdeu o controlo do veículo e despistou-se para uma ravina, cerca das 9 horas da manhã desta quarta-feira.

O acidente ocorreu na freguesia de Morreira, muito perto da fronteira com Leitões, no concelho de Braga.

Os Bombeiros Sapadores de Braga acorreram ao acidente, com o óbito do jovem a ser declarado no local.

Nas operações de socorro um dos bombeiros envolvidos no trabalho sofreu ligeiros ferimentos.

No local estiveram uma Viatura de Emergência Médica, a GNR, duas ambulâncias do INEM (uma para socorrer o bombeiro ferido) e o carro de desencarceramento dos Sapadores de Braga, com seis elementos.