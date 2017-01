LM Hoje às 16:08 Facebook

Uma mulher com cerca de 70 anos foi, esta sexta-feira, pelas 12.30 horas, atropelada por um automóvel, em São Vicente, Braga, tendo sido levada por uma viatura do INEM à Urgência do Hospital.

A equipa médica que acorreu ao local estabilizou a vítima, que estava combalida, mas, aparentemente, sem ferimentos graves.

O sinistro deu-se na Travessa que liga a Rua Gabriel Pereira de Castro à de São Vicente, A PSP tomou conta da ocorrência.