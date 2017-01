Subcomissário da PSP que bateu em adepto voltou ao futebol

Joaquim Gomes Ontem às 23:50 Facebook

Filipe Silva esteve a controlar as claques no jogo entre o S. C. Braga e o V. Guimarães, deste domingo.

O subcomissário Filipe Silva, autor das bastonadas num adepto do Benfica, em 17 de maio de 2015, em Guimarães, voltou a policiar um jogo de futebol, quase dois anos depois de deixar de ser escalado para recintos desportivos. Filipe Silva era um dos oficiais que, este domingo à noite, controlava as claques no jogo entre o Sp. Braga e o V. Guimarães, disputado no Estádio Municipal de Braga.

Segundo apurou o JN, a sua presença em Braga, interrompendo um longo jejum nos estádios minhotos, deve-se ao facto de ser o comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães, por inerência, responsável pelos spotters, dado que esta valência é garantida por investigadores criminais da PSP.

Filipe Silva aguarda julgamento no Tribunal de Guimarães, na sequência do caso das bastonadas ao adepto benfiquista José Magalhães (a que assistiram dois filhos menores), depois de ter cumprido já 183 dias de uma sanção disciplinar de 200 dias de suspensão.

A ministra da tutela, Constança Urbano de Sousa, quer esclarecer se os 183 da suspensão preventiva do oficial serão ou não para descontar nos 200 dias. O subcomissário foi há duas semanas louvado pelo comandante distrital da PSP de Braga, superintendente Gomes do Vale, devido ao desempenho que teve no controlo das claques do Sporting de Braga.