Três feridos em violenta colisão em Braga

Hoje às 17:40, atualizado às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste, seguido de uma violenta colisão, na Variante do Fojo, junto ao hotel Meliã, em Braga, provocou ferimentos ligeiros a três pessoas, com idades entre os 20 e os 45 anos, ao início da tarde de quinta-feira.

Segundo o JN apurou no local, a vítima mais nova, que seguia no sentido da Póvoa de Lanhoso para Braga, perdeu o controlo do carro, acabando por atravessar o separador central e embater lateralmente numa carrinha que ia na direção contrária.

Na viatura, seguia um casal que estava a poucos metros de chegar ao local de trabalho, segundo informaram alguns colegas que foram surpreendidos pelo acidente, quando também se dirigiam para o emprego.

Dois dos feridos foram transportados para o Hospital de Braga pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, que estavam de passagem pelo local e acabaram por intervir. A outra vítima foi levada pela ambulância do INEM.

Na berma da variante ficaram as marcas da violência do embate, como duas das rodas do carro que saltaram da viatura.