Fuga de gás provoca explosão em apartamento de Esposende

Uma fuga de gás estará na origem de uma explosão seguida de incêndio num apartamento duplex, no centro de Esposende, esta sexta-feira à tarde.

O facto de o apartamento se localizar muito perto do quartel dos Bombeiros de Esposende permitiu a rápida intervenção dos operacionais, que impediram que os estragos se alastrassem muito para além da área da cozinha.

"Uma vez que o fumo estava a sair pelas traseiras, fizemos o reconhecimento por aí e depois tivemos de forçar a entrada", começou por contar o adjunto do comando da corporação de Esposende, Júlio Melo, explicando que o apartamento se encontrava vazio. De acordo ainda com o operacional, a explosão não terá causado danos na estrutura do prédio.

O incêndio ficou confinado à cozinha do segundo andar, mas houve estragos também a contabilizar no andar superior, uma vez que se trata de um apartamento duplex.

Além dos Bombeiros de Esposende, no local estiveram também operacionais da corporação de Fão, a GNR de Esposende e a Proteção Civil.