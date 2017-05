Autoridades descartam "Baleia Azul" em caso de jovem internada em Braga

Delfim Machado Hoje às 12:30, atualizado às 12:32 Facebook

A jovem que deu entrada, quinta-feira à noite, no Hospital de Braga com cortes no pescoço e nos braços não está, afinal, relacionada com a "Baleia Azul".

Após a investigação que decorreu entre ontem à noite e hoje de manhã, as autoridades concluíram que o caso não tem a ver com "Baleia Azul".

O JN apurou que se tratam de cortes auto-infligidos na sequência do que se suspeita ser um problema amoroso.

As suspeitas de que o caso pudesse ter a ver com o "jogo" foram aventadas por um colega de trabalho que a transportou ao Hospital, mas o atendimento médico descartou de imediato a hipótese.

As primeiras informações apontavam para que se tratasse de uma adolescente, mas na verdade a jovem tem 21 anos.

Recorde-se que a rapariga deu entrada pelas 23 horas no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, com golpes no pescoço e nos braços que impressionaram quem aguardava para ser atendido no Serviço de Urgência. Depois de uma avaliação inicial, a jovem foi transportada para o Hospital de Braga, na companhia de uma familiar, onde permanece.