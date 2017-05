Carlos Rui Abreu Ontem às 22:12 Facebook

Um jovem de Lagoa, Fafe, despistou-se, esta tarde de quinta-feira, na variante à EN 206 no sentido Guimarães/Fafe e caiu de uma ravina com cerca de 15 metros.

O carro que conduzia despistou-se numa curva na zona de Golães e acabou por despenhar-se. Apesar do aparato da queda e de ter ficado encarcerado na viatura, o jovem não sofreu ferimentos graves e não foi necessário o socorro por parte dos meios presentes no local dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM.