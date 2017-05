Família ferida em despiste com capotamento em Guimarães

Delfim Machado Ontem às 18:55 Facebook

Um despiste seguido de capotamento causou ferimentos ligeiros em quatro pessoas, esta segunda-feira de tarde, em Caldas das Taipas, Guimarães.

Os feridos são uma família que seguia no carro que se despistou à passagem pela Rua de Santa Marta. Apesar do aparato, sofreram apenas ferimentos ligeiros. Entre as vítimas estão dois menores, um de 12 e outro de 16 anos. Os pais têm idades na casa dos 40 anos.

Depois do despiste, a viatura capotou e foi bater num carro e numa carrinha que estavam estacionados junto à fábrica de cutelarias "Cutipol".

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 17:20 horas, mobilizando para o local três ambulâncias e nove elementos. A corporação prestou socorro às vítimas no local, antes de as transportar para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

A GNR das Taipas tomou conta da ocorrência e regulou o trânsito que esteve interditado durante cerca de uma hora na Estrada Municipal 585, a principal via alternativa à Estrada Nacional 101, que liga Guimarães e Braga.