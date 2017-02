Derrame de óleo causa quatro despistes em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 16:58, atualizado às 17:00 Facebook

Um derrame de óleo ao longo de dois quilómetros na estrada que liga Guimarães a Póvoa de Lanhoso pela zona das Taipas causou quatro despistes pelas 13 horas desta segunda-feira.

Os despistes aconteceram logo após o derrame, na freguesia de Briteiros Santo Estevão, Guimarães. Os condutores viram-se impedidos de controlarem os carros e foram parar às bermas da estrada, embatendo nos muros no sentido Póvoa de Lanhoso - Taipas. Os carros que vinham atrás pararam até à chegada da GNR, o que evitou que mais despistes ocorressem.

Pouco antes das 13.30 horas a estrada foi cortada ao trânsito entre os quilómetros oito e dez. No local está uma viatura cisterna dos bombeiros com dois elementos que procedem à limpeza da via. Dada a extensão do derrame, os trabalhos vão-se prolongar.

Os militares do posto da GNR das Taipas estão a regular o trânsito. Para atravessar a extensão de dois quilómetros onde o óleo foi derramado é preciso recorrer a desvios. Fonte da GNR disse ao JN que "ainda se está a diligenciar" no sentido de saber o quê ou quem causou o derrame de óleo, sendo certo que aconteceu pelas 13 horas.