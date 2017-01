Homem de 62 anos atropelado na passadeira em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 62 anos sofreu ferimentos ligeiros após ter sido atropelado na Estrada Nacional 101, em Sande São Martinho, Guimarães. O atropelamento aconteceu na passadeira.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado "às 18:38 horas", disse fonte da corporação taipense. O homem atravessava a estrada numa passadeira com pouca visibilidade, na Rua de São Martinho, quando foi colhido por um automóvel onde seguia um casal de jovens.

Os bombeiros mobilizaram uma ambulância com três elementos que prestaram socorro à vítima e transportaram-na para o Hospital de Guimarães. No local também esteve o INEM de Braga, com um elemento numa mota de socorro.

O atropelamento despertou a curiosidade da vizinhança naquela rua. Os vizinhos atestaram a falta de visibilidade do espaço. "O meu marido também já foi atropelado aqui, nesta passadeira", disse uma das habitantes daquela rua.

No local esteve a GNR do posto das Taipas, que tomou conta da ocorrência. O condutor manteve-se sempre no local durante as diligências da GNR.