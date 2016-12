Hospital de Guimarães aumenta capacidade para internamento

Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital de Guimarães vai aumentar a capacidade de internamento em 26 camas com a construção de uma nova área, reduzindo a necessidade de recursos a camas supletivas contratadas ao exterior.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Hospital de Guimarães explica que com as novas camas, junto ao Serviço de Medicina Física e Reabilitação e que estarão disponíveis já em janeiro de 2017, pretende-se ainda "garantir melhores condições hoteleiras" para os doentes.

Segundo o texto, em 2016 "os números de acesso de cidadãos ao Hospital de Guimarães demonstram que, para a mesma capacidade instalada, tem existido uma maior pressão sobre o internamento, sobretudo por conta de internamentos de cariz médico, com entrada de doentes via serviço de urgência".

Por isso, explica o comunicado, "o Hospital delineou no seu Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Inverno várias medidas para enfrentar a maior procura dos seus serviços, que se presume ainda aumentar nesta época de frio e gripe".

Das medidas daquele plano, salientam-se o "reforço do parque de macas disponível no Serviço de Urgência, ativação de uma cama adicional na UCIP (aquisição de ventilador), contratação externa de cerca de 75 camas supletivas, com entidades de saúde da região, para uso eventual".

Além disso, foi feito o reforço do funcionamento da Unidade Móvel de Apoio Domiciliário (alargamento de horário nos dias úteis e funcionamento aos fins de semana) "para facilitar as altas hospitalares, garantindo o apoio posterior ao doente e família".

O texto realça que em caso de sintomas de doença deve-se ligar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24), que funciona 24 horas por dia, em vez de se dirigirem ao serviço de urgência do Hospital ou, em alternativa, devem contactar ou dirigir-se ao seu centro de saúde que está habilitado para os atender

"Se forem encaminhados para um serviço de urgência pela linha serão atendidos mais rapidamente", aponta o Hospital de Guimarães.