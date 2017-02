Incêndio em churrascaria no centro das Taipas já está dominado

Delfim Machado Hoje às 19:10, atualizado às 19:45 Facebook

Um incêndio deflagrou ao final da tarde deste sábado numa churrascaria no centro da vila das Taipas, em Guimarães. O fogo começou pouco depois das 18 horas e ganhou grandes dimensões, mas já está dominado.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi "às 18:08" horas e a corporação mobilizou para o local 12 elementos em quatro viaturas, disse o segundo comandante, disse Ernesto Soares. O fogo começou numa divisão da churrascaria e propagou-se de forma muito rápida.

Nos primeiros minutos, foi possível ver uma grande quantidade de fogo a sair pela chaminé da churrascaria Machado.

Quando os bombeiros chegaram, as chamas estavam na chaminé e na caixa de escadas que dá acesso à casa que fica por cima do estabelecimento, mas o corte do fogo naquele local permitiu impedir que os danos fossem maiores.

"Não atingiu a casa, foi só um ou dois degraus", confirmou Ernesto Soares. À hora do incêndio, várias pessoas estavam a sair da missa, pelo que se formou um aglomerado de curiosos.

Pelas 19 horas, os bombeiros já estavam a proceder à ventilação do espaço situado na confluência da Rua Padre Silva Gonçalves e Avenida da República.

Meia hora depois, o trabalho dos bombeiros centrava-se "na retirada do tabique para garantir que não reacendia", acrescentou o segundo comandante.

Não há feridos a registar mas desconhecem-se os danos causados. Estes são mais consideráveis na zona onde deflagrou o incêndio, uma divisão com câmaras frigoríficas.

No local também esteve a GNR das Taipas que procedeu ao corte do trânsito numa das vias da Avenida da República, e tomou conta da ocorrência.