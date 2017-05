Incêndio em fábrica de talheres de Guimarães

Delfim Machado Ontem às 23:47 Facebook

Um incêndio na cutelaria Dalper, de Sande São Martinho, concelho de Guimarães, deflagrou na noite desta segunda-feira.

O fogo começou pouco antes das 22 horas naquela fábrica de talheres da Rua de São Martinho e foi extinto rapidamente, o que evitou a propagação e danos maiores.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados por populares às 21.50 horas e mobilizaram para o local três carros de combate ao fogo, com 15 operacionais que extinguiram as chamas em poucos minutos.

Apesar de o incêndio ter ficado dominado cerca das 22 horas, o facto de ter deflagrado no sistema de ventilação da fábrica fez com que o rescaldo fosse demorado. Às 23 horas a corporação ainda permanecia no local para evitar reacendimentos. No local também esteve a GNR das Taipas que tomou conta da ocorrência.