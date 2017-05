Incêndio na Toyota de Guimarães ameaçou dezenas de carros

Delfim Machado Hoje às 16:18 Facebook

Um incêndio no piso superior do edifício da Toyota, em Guimarães, ameaçou, este sábado, dezenas de carros novos que estavam expostos para venda.

A ação rápida dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de alguns populares que iam a passar no local, evitou que as chamas consumissem o edifício e se alastrassem às viaturas.

Segundo fonte dos Bombeiros de Guimarães, o alerta foi dado para a Rua de São Miguel, em Creixomil, "às 14.53 horas". A corporação vimaranense mobilizou inicialmente dois carros de combate ao fogo com oito elementos cada. Extinto o incêndio, foi necessário recorrer à autoescada Magirus para os trabalhos de rescaldo e verificação, dada a altura da zona que ardeu.

Em termos de danos materiais arderam, parcialmente, as placas que sobrem o edifício e o símbolo da Toyota. A presença de tantos carros estacionados no stand antevia que o cenário pudesse ser muito pior, caso a ação de combate ao fogo não tivesse sido rápida. O primeiro combate foi feito por um grupo de ciclistas que ia a passar e prestou ajuda com recurso às mangueiras presentes no stand.