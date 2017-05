Manhã acidentada causa oito feridos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 09:33, atualizado às 09:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Três acidentes ocorridos na manhã desta quinta-feira causaram um total de oito feridos, em Guimarães. O mais grave deu-se na Rua de São Pedro, em Azurém, numa colisão frontal que fez cinco vítimas. Houve ainda um despiste com capotamento na Costa e uma colisão entre dois carros em São Torcato.

O acidente de Azurém deu-se pelas 8 horas. Uma carrinha de marca Toyota Hiace colidiu de frente com um Honda Civic na rua que liga Azurém a Fermentões. Quatro dos feridos seguiam na carrinha e o outro é o condutor do Honda. São três mulheres e dois homens, todos com ferimentos ligeiros.

No local estiveram as corporações dos Voluntários das Taipas (duas ambulâncias), Vizela e Fafe, num total de cinco veículos de socorro. Os Bombeiros prestaram os primeiros socorros aos feridos no local e transportaram-nos para o Hospital de Guimarães. A PSP de Guimarães tomou conta da ocorrência. A estrada, estreita e secundária, esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora.

Na Costa, na Rua da Montanha da Penha, uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste seguido de capotamento. O condutor perdeu o controlo do veículo numa descida, o carro foi bater desgovernado no muro de uma casa e capotou. Lá dentro seguiam duas pessoas.

A mulher teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros de Guimarães, que foram alertados poucos minutos depois das 7.30 horas, mobilizando um veículo e seis elementos. A ambulância do INEM de Guimarães prestou socorro à vítima. O outro ocupante saiu ileso.

Praticamente ao mesmo tempo, um acidente com dois carros causou dois feridos em São Torcato, no mesmo concelho. Os Bombeiros de Guimarães foram alertados às 7.40 horas. Deslocaram duas ambulâncias com quatro elementos que prestaram socorro e transporte às vítimas para o Hospital de Guimarães. Neste sinistro, os feridos são dois homens, um de 34 e outro de 18 anos.