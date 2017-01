Novo acidente na problemática "Reta de Chã" causa dois feridos

Ontem às 22:02 Facebook

Um despiste ocorrido ao início da noite deste domingo em Brito, Guimarães, causou ferimentos a duas pessoas, um homem e uma mulher.

As vítimas seguiam no automóvel na Rua de São João Batista, na direção Brito-Taipas, quando o condutor perdeu o controlo do carro e chocou contra uma árvore, à saída de uma curva.



O alerta foi dado "às 20:14" para os Bombeiros Voluntários de Guimarães, disse fonte da corporação. Para o local foram enviadas duas ambulâncias e um carro de desencarceramento, num total de dez bombeiros.

Já com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) no local, os bombeiros procederam ao desencarceramento de um dos feridos que estava preso no interior do automóvel, enquanto o outro recebia assistência. Ambos foram transportados para o Hospital de Guimarães com ferimentos considerados ligeiros.

No local esteve a GNR que procedeu ao corte de trânsito e tomou conta da ocorrência. A "Reta da Chã" da Rua de São João Batista é conhecida pelo grande número de acidentes e despistes que ali acontecem.

Há menos de um mês, um rapaz perdeu a vida na sequência de um acidente de mota precisamente no mesmo local onde agora se despistou este casal.