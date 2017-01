Panteão municipal de Guimarães servia de armazém

DELFIM MACHADO Hoje às 16:04 Facebook

CDU denunciou e pediu dignidade. Situação foi entretanto corrigida.

O panteão municipal de Guimarães, espaço que ainda está vazio mas pretende ser a última morada das figuras ilustres da sociedade vimaranense, estava a servir de armazém de ferramentas e lugar de abrigo dos veículos de apoio ao cemitério de Monchique, onde está situado.

A denúncia foi feita na última reunião de Câmara pela voz do vereador da CDU Torcato Ribeiro, que garante ter visto um espaço "um pouco abandalhado com a colocação de equipamentos, de ferramentas, de dumpers, de espaços elevatórios" no interior da cripta que serve de panteão.

Esses equipamentos "pertencem à manutenção do cemitério" e existe um lugar onde podem ser guardados, pelo que "não há necessidade de usar a cripta do espaço que guardará os restos mortais dos que forem consideradas importantes para os vimaranenses", entende o vereador.

Espaço vandalizado

Na resposta, o vice-presidente da Câmara, Amadeu Portilha, revelou que o panteão foi vandalizado e que a presença de veículos como o dumper que lá esteve estacionado "era uma forma de dar a entender aos meliantes que aquele espaço teria utilização e estava vigiado". O responsável apercebeu--se dos atos de vandalismo em outubro e assegura ter dado logo ordem para a realização de obras que reparassem as lajes vandalizadas e ordenado a retirada dos veículos daquele espaço.

O JN confirmou que dias antes da denúncia da CDU ainda havia uma viatura no interior do panteão, mas depois do facto ter sido tornado público a cripta ficou vazia. Continua, porém, com peças partidas que deverão ser alvo de obras a breve prazo, anunciou o vice-presidente: "O arquiteto neste momento já está a tratar do processo para repararmos aquilo que foi vandalizado".

O panteão municipal destina--se a acolher os restos mortais de figuras que tenham contribuído de forma decisiva e unânime para a sociedade vimaranense. Esta é a primeira condição para que um corpo possa ser depositado ali. Mas também é preciso que a família e Câmara estejam de acordo.