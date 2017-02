Rapaz de 13 anos hospitalizado depois de fumar droga na escola

Delfim Machado Hoje às 16:17, atualizado às 18:00 Facebook

Um rapaz com 13 anos foi hospitalizado, na manhã desta quarta-feira, alegadamente por intoxicação devido a substâncias psicotrópicas que fumou na casa de banho da escola EB 2,3 de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães.

Uma funcionária deu conta da situação depois de estranhar a demora do aluno na casa de banho.

O menor sentiu "enjoos, tonturas, estava pálido e com algum desequilíbrio", disse ao JN o diretor da escola, Mário Rodrigues. A direção acionou os Bombeiros Voluntários das Taipas, cujo alerta foi recebido às 10.32 horas, disse fonte da corporação, que mobilizou uma ambulância com dois elementos para o local. À escola também acorreram a VMER e a GNR das Taipas.

Depois de assistido na escola, o menor ficou mais lúcido mas foi transportado para o Hospital de Guimarães. Entretanto, a direção contactou a tia do menor, encarregada de educação, que o acompanhou já no hospital, após este ter sido transportado pelos Bombeiros.

Mário Rodrigues adianta que foi "com preocupação" que viu o incidente acontecer. A GNR está a investigar a ocorrência. Quanto ao rapaz, o JN sabe que este deu entrada na urgência pediátrica do Hospital de Guimarães, onde foi submetido a uma desintoxicação com soro.

O rapaz encontra-se estável, devendo ter alta hospitalar até ao final da tarde.