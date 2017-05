Ultrapassagem causa acidente com três feridos em Guimarães

Delfim Machado Ontem às 23:18, atualizado hoje às 00:05 Facebook

Um aparatoso acidente, que terá sido causado por uma ultrapassagem mal calculada, fez três feridos ligeiros em Longos, concelho de Guimarães.

A colisão deu-se na Rua de Santa Marta poucos minutos antes das 20 horas, entre um Opel branco e um Renault preto.

Ao que tudo indica, o Renault iniciou a ultrapassagem do Opel mas este ia virar à esquerda e iniciou a manobra. O condutor do Renault já não teve tempo para evitar a colisão, embora tivesse feito uma travagem de cerca de cinco metros que ficou bem visível na estrada. Depois do choque, o Renault ainda bateu contra um poste de eletricidade.

Da colisão resultaram três feridos: dois homens, de 38 e 27 anos, e uma mulher de 23. Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 19.53 horas, mobilizando para o local cinco veículos e 18 operacionais que prestaram socorro às vítimas. Os três acidentados foram, depois, transportados pela corporação taipense para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

No local esteve a GNR do posto das Taipas, que tomou conta da ocorrência. A estrada esteve com o trânsito condicionado durante 40 minutos.