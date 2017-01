Menores feridos com gravidade em despiste de mota

Delfim Machado e Joaquim Gomes Hoje às 21:03, atualizado às 21:07 Facebook

Um despiste de mota ocorrido ao final da tarde deste sábado em Garfe, Póvoa de Lanhoso, causou dois feridos. Um deles, um rapaz menor de idade, está em estado muito grave e corre risco de vida.

Os jovens, ambos menores que seguiam na mota, perderam o controlo da viatura numa curva da Estrada Municipal 1391, que liga Garfe a São Martinho do Campo, na Póvoa de Lanhoso.

Em vez de virarem, os rapazes seguiram em frente em direção a um monte e foram projetados.

O barulho do acidente fez com que um morador tivesse saído de casa e prestado o auxílio possível, ao mesmo tempo que chamou os bombeiros.

O alerta para os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foi dado às 17.20 horas. No local esteve uma ambulância daquela corporação, outra dos Voluntários das Taipas, bem como a VMER e a GNR.

Depois de uma operação de socorro no local, as vítimas foram transportadas para o Hospital de Braga. Os rapazes são ambos da freguesia vizinha de Gondomar, no concelho de Guimarães.