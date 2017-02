Autarca de Terras de Bouro não se recandidata

Luís Moreira Hoje às 17:17 Facebook

O presidente da Câmara de Terras de Bouro, Joaquim Cracel anuncia esta noite na Assembleia Municipal que não quer ser candidato a qualquer cargo autárquico. Cracel, que lidera o Município há dois mandatos, adverte, no entanto, que pode rever a decisão se o PSD candidatar o independente Paulo Sousa.

No texto que vai ler aos deputados municipais e a que o JN teve acesso, Cracel - um independente eleito pelo PS - diz que se trata de uma decisão profundamente meditada ao longo dos últimos meses.

"Os motivos para esta minha decisão só a mim dizem respeito, mas adianto que, após um ano como vereador a tempo inteiro, três anos como vereador da oposição e oito anos como presidente da câmara, chegou o momento de passar a tarefa a outros com mais motivação e competência", explica.

E prosseguindo, acentua: "Se em oito anos não consegui nem vislumbro soluções para resolver o principal problema do nosso Município, que é a perda contínua de população, não seria nos próximos quatro anos que resolveria tal problema. Parafraseando o saudoso Mário Soares, "Peço desculpa, mas retiro-me."

Mas o presidente do Município faz uma ressalva ao anúncio, "deixando claro que, tendo por base os superiores interesses do Município", colocará novamente a hipótese de me recandidatar se o candidato de um dos partidos com capacidade para vencer as eleições autárquicas - PS e PSD - "for uma pessoa que andou vários anos a inventar e a construir teorias e profecias sobre mim, pondo em causa a minha dignidade e seriedade".

Gente - diz "sem qualquer envolvimento social digno de relevo, em quem não reconheço capacidade, competência e sabedoria para fazer mais e melhor do que eu tenho feito e ainda por cima assumirá uma candidatura na base da vingança e do conflito entre pessoas".

"Poderei perder as eleições autárquicas, mas não estendo a passadeira a quem não tem competências pessoais e sociais para desempenhar o cargo", avisa.

O edil informa, ainda, que é sua intenção "cumprir até ao final do mandato autárquico, com empenho e dedicação, as funções de presidente da câmara. Gostava de ver o início de algumas obras ou pelo menos a sua aprovação pelos Fundos Estruturais".