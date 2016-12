LUÍS MOREIRA Hoje às 00:30 Facebook

Presidente da Câmara considera que se tratam de pequenos acrescentos em obras legais.

Há 24 alegadas infrações em construções junto à albufeira da Caniçada, no rio Cávado, em Terras de Bouro. Uma delas é na vivenda de férias que Cristiano Ronaldo ali possui. Quem o diz é um relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

