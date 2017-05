Joaquim Gomes Hoje às 13:52 Facebook

Um operário morreu esmagado quando trabalhava na pavimentação de um largo na zona das Cerdeirinhas, em Vieira do Minho.

A vítima, de 42 anos, funcionário de uma empresa de Guimarães, tinha começado esta quinta-feira a trabalhar nas obras de requalificação.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, o INEM e a GNR de Vieira do Minho estiveram no local, mas o operário teve morte imediata.