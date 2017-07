Carrinha cai em ravina da A7

Alexandra Lopes Ontem às 23:35, atualizado hoje às 00:44 Facebook

Duas pessoas, de 30 e 43 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta quinta-feira à noite, depois de uma colisão entre um carro e um veículo de transporte de mercadorias, ao quilómetro nove da A7, na zona de Famalicão.

As duas viaturas circulavam no sentido Famalicão/Vila do Conde e colidiram, acabando o veículo de transporte de mercadorias por galgar o rail e cair numa ravina.

Os Bombeiros de Famalicão socorreram as vítimas e transportaram os feridos para o hospital de Famalicão e da Póvoa de Varzim.