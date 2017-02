Trabalhadores da Tesco em greve pela valorização dos salários

Alexandra Lopes Hoje às 12:21, atualizado às 12:22 Facebook

Os trabalhadores da Tesco, em Ribeirão, Famalicão estão em greve, esta sexta-feira, reivindicando melhores salários e o fim da precariedade.

Segundo Sérgio Sales, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) do Norte foi entregue um caderno reivindicativo mas a firma "não abriu sequer portas ao diálogo. Por isso, decidiram avançar para a greve.

Sérgio Sales disse ao JN que os trabalhadores estão "muito descontentes" porque não vêm o seu trabalho "valorizado" através dos salários. A maioria, disse, ganha ordenados que rondam o salário mínimo.

"Ainda há pouco uma funcionária me dizia que trabalha aqui há 18 anos e ganha três euros acima do salário mínimo", afirmou o sindicalista.

De acordo com Fátima Silva, dirigente sindical da Tesco, os operários reclamaram um aumento de 40 euros mas a empresa não chegou sequer à fase de negociações. "Até ao ano passado temos tido uma abertura boa, temos negociado e eles têm-nos ouvido, mas desta vez não nos receberam. O nosso objetivo era mesmo o diálogo e chegar a um consenso", afirmou a trabalhadora.

"Entregaram-nos uma carta mas o que está lá é zero", continuou notando que o único aumento que tiveram foi 0,10 cêntimos no subsídio de refeição.

Por outro lado, Sérgio Sales refere que "cerca de 60% dos trabalhadores têm vínculos precários". "Não sabemos como é que pode produzir e funcionar normalmente estando a recorrer a trabalho temporário", adiantou notando que ocupam um posto de trabalho que é permanente.

Oriana Campo trabalha há sete anos na Tesco mas diz que renova o contrato de quatro em quatro meses. "Antigamente era de 15 em 15 dias", afirmou.

O JN tentou ouvir a empresa mas os responsáveis não se mostraram disponíveis.