Bombeiro herói "despedido" recorre à justiça

Sandra Freitas Hoje às 18:44, atualizado às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

José Caridade, o bombeiro que ficou conhecido pelo seu ato heroico ao salvar um vizinho diabético da morte, em Vila Verde, recorreu à justiça por considerar que, em agosto do ano passado, foi alvo de um "despedimento ilícito".

A advogada de José Caridade, Anabela Monteiro, diz que houve "ilicitude no despedimento" por parte da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, porque não foram invocados motivos justificativos para a não renovação do seu contrato de trabalho.

Desta forma, avançaram com um pedido de indemnização que ascende a 10 mil euros, mas o valor não foi aceite pela direção, na audiência que decorreu, esta quarta-feira, no Tribunal do Trabalho de Braga. "Não houve acordo. Sugeriram um valor muito abaixo do pedido", afirmou José Caridade, que tem marcada nova audiência para o dia 3 de maio.

José Caridade vai abandonar também o voluntariado nos bombeiros

"O mandatário da associação vai contestar. Nos próximos dias logo se vê a posição da outra parte", acrescentou a advogada.

Atualmente ao serviço apenas como bombeiro voluntário, José Caridade revelou ao JN que vai pedir inatividade temporária no quadro - isto é, vai abandonar também o voluntariado nos bombeiros por tempo indeterminado -, dando conhecimento da sua intenção ao comandante em exercício, Luís Morais, à Liga dos Bombeiros e à Autoridade Nacional da Proteção Civil.

"A direção não gosta de mim. Recebi uma carta de agradecimento do Jaime Marta Soares, da Liga dos Bombeiros, mas a direção não deu qualquer parecer, nem me indicou para bombeiro do ano", justificou José Caridade, ao JN, lamentando os "danos morais" que sofreu com o afastamento.

Recorde-se que José Caridade chegou a ser notícia, no mesmo mês que foi despedido, por ter salvado um vizinho de uma crise de hipoglicemia, mesmo não estando em serviço. Utilizou material próprio de socorrismo, que foi fulcral, enquanto esperavam pelos médicos do INEM.

No final da audiência, o presidente da direção dos bombeiros, Carlos Braga, não quis prestar declarações aos jornalistas. O mesmo é visado no processo que o ex-comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, José Lomba, vai levar ao Tribunal Fiscal e Administrativo, por também ter sido afastado da corporação, depois do caso polémico com a ambulância que transportou os apresentadores da TVI, numa festa.