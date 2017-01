Colisão faz três feridos em Vila Verde

Sandra Freitas Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas mulheres e um homem, com idades entre os 50 e os 60 anos, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, ao início da tarde de sexta-feira, na freguesia de Carreiras São Tiago, Vila Verde, Braga.

As duas mulheres, que seguiam no mesmo carro, tiveram que ser desencarceradas pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, que acorreram ao local e transportaram as vítimas para o Hospital de Braga.

Segundo informações de amigos e familiares, a colisão terá sido resultado de uma ultrapassagem mal calculada. "Atrapalhou-o uma carrinha que estaria aqui estacionada", disse, ao JN, um colega do condutor de um dos carros acidentados.

Além dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, estiveram envolvidos no socorro a VMER de Barcelos, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima e a GNR, que tomou conta da ocorrência.