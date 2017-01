Três crianças atropeladas em Vizela, duas estão em estado grave

Delfim Machado e Alexandre Panda Hoje às 15:43, atualizado às 16:45 Facebook

Um atropelamento ocorrido ao início da tarde desta sexta-feira, em Vizela, causou ferimentos a três crianças. Duas delas estão em estado grave.

Tudo aconteceu na Rua do Peso da freguesia de Santa Eulália do concelho vizelense. Por razões que ainda se desconhecem, as crianças foram atropeladas, sendo que duas delas receberam o embate diretamente com o veículo.

Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados às 14.34 horas, disse fonte da corporação. Inicialmente pensava-se que eram apenas duas vítimas, mas uma terceira criança ter-se-à queixado também.

Para o local foram mobilizadas duas ambulâncias com cinco operacionais da corporação de Vizela, bem como as VMER de Guimarães e Braga e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe.

A GNR de Vizela esteve no local e tomou conta da ocorrência. As duas crianças com ferimentos mais graves foram transportadas para o Hospital de São João.