GNR de Bragança doou calçado e vestuário apreendidos

A GNR de Bragança distribuiu, esta quarta-feira, por dez instituições de solidariedade do distrito, calçado e vestuário contrafeitos apreendidos nos últimos sete anos em ações de fiscalização nas feiras, depois de o Tribunal ter autorizado a doação.

Às dez instituições contempladas, foram entregues 719 pares de sapatos e 2021 peças de vestuário, que vão permitir dar resposta às necessidades dos utentes.

A GNR de Bragança espera fazer, por altura do Natal, novas distribuições de material apreendido. Em alguns casos, o tribunal ordena a destruição dos bens, por conveniência das marcas afetadas.

Alguns dos bens distribuídos, esta quarta-feira, foram apreendidos há sete anos e a doação foi possível depois da decisão judicial de declarar os artigos perdidos a favor do Estado e permitir a sua entrega a instituições de solidariedade, explicou o major Paulo Azevedo, das Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR.

Trata-se de material contrafeito, imitações de marcas conhecidas, que estava a ser vendido ao público, essencialmente em feiras da região, quando as autoridades procederam à sua apreensão, no âmbito de ações regulares de fiscalização.

Para a doação do mesmo, a GNR contactou várias instituições de solidariedade do distrito de Bragança e responderam, mostrando interesse, as dez que esta quarta-feira receberam os bens.

Uma das beneficiadas foi a Obra Kolping de Bragança que acolhe 25 crianças e jovens em risco com idades entre um e 14 anos.

A representante da instituição, Ivete Martins, referiu que já beneficiaram de outras doações de material apreendido e destacou a importância das mesmas por se tratar de artigos novos.

A população local contribuiu também com doações, mas a instituição tem constatado que "cada vez a roupa entregue já é mais usada, mais estragada".

"Tem-se notado que a roupa que é doada cada vez está mais gasta, portanto começamos a sentir realmente que as pessoas também, com a crise, utilizam mais, e depois a que dão também está mais estragada e começamos já a necessitar", declarou.

Na Delegação da Cruz Vermelha de Bragança, a doação de hoje vai ajudar a melhorar a resposta a um problema com que se tem confrontado, que é dar resposta à população masculina nos pedidos que lhe são encaminhados.

"Faz mais falta roupa para jovens, crianças até idade dos 17, 18 anos e especialmente para homem porque o vestuário para homem é escasso e quando nos é entregue não está nas melhores condições", afirmou Arnaldo Janne, dirigente da instituição.

Esta iniciativa da GNR "vem de todo fazer a diferença por que permite chegar a mais famílias com artigos que, em princípio, são com alguma qualidade, novos", segundo o dirigente.

Bens alimentares e vestuário "estão na primeira linha de apoio" nas respostas que a Cruz Vermelha de Bragança dá às solicitações de famílias e agregados carenciados, como indicou.