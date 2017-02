Quase 20 aldeias de Bragança vão ter comunicações móveis melhoradas

Hoje às 16:15 Facebook

Quase 20 aldeias do concelho de Bragança com dificuldades de rede para telemóveis e Internet vão ter as comunicações melhoradas através de um protocolo celebrado esta sexta-feira para instalação dos equipamentos de acesso às Tecnologia de Informação e Comunicação.

A Câmara de Bragança e a operadora Vodafone oficializaram o protocolo para melhores comunicações no meio rural, nomeadamente nas aldeias próxima da fronteira, onde em algumas não existe rede e os telemóveis apanham apenas os serviços espanhóis.

A rede móvel da Vodafone passa, assim, a estar disponível, ou é reforçada, nas localidades de Varge, Aveleda, Rio de Onor, Guadramil, Montesinho, França, Portelo, Petisqueira, Rabal, Milhão, Babe, Serapicos, Castro de Avelãs, Pereiros, Sendas, Fermentãos, Vila Franca e Gondesende.

O protocolo prevê ainda que possa vir a ser alargada e instalada rede em outras aldeias identificadas pelo Município de Bragança.

Com a celebração deste protocolo, o município de Bragança, liderado por Hernâni Dias, "pretende defender os interesses de toda a população do concelho, de forma justa e equitativa, nomeadamente no que toca a comunicações e à promoção do desenvolvimento económico e territorial".

A operadora compromete-se a instalar em determinadas zonas do município de Bragança equipamentos destinados à cobertura ou reforço da mesma, com recurso aos chamados "Smallcells/ Femtocells", pontos de acesso sem fios.

O município disponibiliza apoio técnico e acompanha as fases de instalação, além de isentar a operadora "do pagamento de quaisquer taxas municipais decorrentes da instalação e posterior manutenção" dos equipamentos.