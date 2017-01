Temperaturas negativas congelaram rio em Bragança

Glória Lopes Hoje às 12:00, atualizado às 13:59 Facebook

As temperaturas negativas dos últimos dois dias, com as mínimas a descer até -6 e -7 graus durante a noite e madrugada, congelaram o rio que atravessa a aldeia de Gimonde, no concelho de Bragança.

Esta manhã pouca gente andava pela zona, porque o frio afasta os moradores da rua. Nem uma cegonha que fixou residência nas margens do Rio Igrejas se atreveu a por a pata na água.

Se para os forasteiros a situação é inusual, para os locais é só o sinal "dos rigores do inverno transmontano", diz José Fernandes, 78 anos, acrescentando que já viu o rio assim muitas vezes. "Acontece todos os anos no inverno. Para nós é normal. Por vezes mantém-se assim vários dias, depende sempre do frio", conta sem se demorar muito na paragem que o tempo chama para o recolhimento da casa. Ainda assim, José gosta de ver o gelo no curso de água, "um espetáculo da natureza" que leva gente à aldeia.

Valdemar, com 80 anos, há três meses que vive em Gimonde e ainda se surpreende com o rio congelado. "Está mesmo muito frio. Dizem que isto acontece todos os anos, mas para mim é novidade e acho bonito", realça o idoso.