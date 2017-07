Incêndio obriga ao corte do IC5

Glória Lopes Hoje às 21:40, atualizado às 21:41 Facebook

Um incêndio que está lavrar este domingo no concelho de Vila Flor obrigou ao corte da circulação no IC5 perto da localidade de Lodões, adiantou uma fonte da GNR de Bragança. A circulação está interdita desde as 19.40 horas "por precaução" informou a mesma fonte.

O incêndio está a ser combatido por 127 operacionais, referiu uma fonte da Proteção Civil, mas pelo que o Jornal de Notícias constatou, não está referido na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ainda que o fumo seja avistado a muitos quilómetros de distância. O Comandante dos Bombeiros de Vila Flor, António Róios, escusou-se a prestar declarações nesta altura, remetendo-as para mais tarde.

O presidente da câmara de Vila Flor, Fernando Barros, disse que o fogo terá começado na zona do aterro sanitário da Terra Quente propagando-se rapidamente devido às condições atmosféricas, nomeadamente o vento.