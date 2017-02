António Costa disse que o Porto "é motivo de orgulho"

Glória Lopes Hoje às 14:19 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado em Vinhais que a classificação da cidade do Porto como melhor destino europeu é um motivo de orgulho.

"É bom para o Porto, é bom para Portugal e para todo o Norte do país, mas queremos que também as outras regiões puxem pelo melhor que têm", referiu durante uma visita à Feira do Fumeiro, que decorre até amanhã, onde disse que encontrou "pessoas de todo o país que vieram para visitar".

António Costa agradeceu ainda aos que vivem no interior, nomeadamente em Trás-os-Montes, de onde é difícil chegar aos grandes mercados, "mas mesmo assim não desistem de estar na sua terra", lançando um repto para que se "puxe o melhor de cada região para ter um país mais forte, uma economia melhor e por isso não podemos deixar nenhuma parcela do território nacional por desenvolver", acrescentou.