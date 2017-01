Homem morre após despiste de carrinha por ravina com 100 metros

Glória Lopes Hoje às 13:35 Facebook

Um homem com 51 anos morreu na sequência do despiste de uma carrinha de caixa aberta em Celas, no concelho de Vinhais, na estrada que liga a Podence.

A vítima, um operário da construção civil, foi encontrado esta manhã, pelas 8 horas, por familiares que o procuravam desde segunda-feira, visto que se tinha ausentado de casa às 15 horas, com destino a Mirandela, mas nunca regressou à habitação.

Familiares e amigos procuraram o homem durante a noite e madrugada, mas as buscas foram infrutíferas e só com a luz do dia detetaram a carrinha.

"O alerta foi dado esta manhã, quando chegamos ao local deparamo-nos com um homem já cadáver, fruto de um despiste. A carrinha caiu numa ravina com cerca de 100 metros", adiantou Carlos Ferreira, adjunto de comando nos bombeiros de Vinhais.