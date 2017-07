Circulação restabelecida na A23

Hoje às 10:04, atualizado às 10:06 Facebook

A circulação rodoviária na A23 foi completamente restabelecida esta quarta-feira ao início da manhã depois de ter estado cortada por causa dos incêndios na região.

De acordo com Patrícia Gaspar da Proteção Civil, depois de um dia de terça-feira e de uma noite mais complicada, a situação parece estar esta quarta-feira "mais tranquila e mais estabilizada".

No total, estão 1648 operacionais no terreno apoiado por 534 meios aéreos, adiantou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), numa comunicação na sede da entidade, em Carnaxide.

Apesar da situação mais tranquila, ao longo do dia haverá um reforço de meios aéreos espanhóis.

O incêndio que mais preocupa a Proteção Civil é o da Sertã que na terça-feira foi combatido por meios terrestres e por "canadair" portugueses e espanhóis.

A Proteção Civil continua no entanto em alerta por causa do vento que dificulta as operações no terreno, com Patrícia Gaspar a admitir que os efeitos das rajadas de vento tornam os incêndios imprevisíveis no terreno.

A responsável da Proteção Civil disse ainda que entre os meios disponíveis estão 36 grupos de reforço, 23 máquinas de rasto e 10 pelotões militares.