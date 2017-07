Mais de 1700 operacionais combatem fogos em Castelo Branco

Hoje às 07:39, atualizado às 07:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 1700 bombeiros combateram, na madrugada desta quarta-feira, quatro fogos no distrito de Castelo Branco.

De acordo com a Proteção Civil, o incêndio no concelho da Sertã, que deflagrou no domingo e se estendeu a Proença-a-Nova e Mação, já no distrito de Santarém, mobilizava 1095 operacionais pelas 05.30 horas, e contava também com 339 meios terrestres.

Outro incêndio ativo na localidade de Vale do Coelheiro, distrito e concelho de Castelo Branco, com duas frentes, mobilizava 443 operacionais e 145 veículos.

No distrito, há ainda dois fogos já dados como dominados, nas localidades de Codeceirinha e Marmeleiro, ambos no concelho da Sertã. Juntos mobilizam 172 operacionais e 51 meios terrestres.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em Portalegre há dois fogos ativos, o maior em Gavião, com 180 operacionais e 54 veículos a combaterem as chamas que deflagraram na terça-feira. Em Nisa são 87 os operacionais no terreno, apoiados por 29 meios terrestres.

Um outro incêndio em Mação, Santarém, que deflagrou na terça-feira, foi dominado, estando ainda no terreno 167 operacionais e 48 veículos.