Fogo em Proença-a-Nova está próximo da localidade de Padrão

O fogo que lavra em Proença-a-Nova está junto à localidade de Padrão, no limite do concelho com o de Mação, onde foram concentrados meios para evitar que chegue à povoação.

"O fogo na freguesia de São Pedro do Esteval está complicado. A frente que veio de Mação está junto à localidade de Padrão, situada no limite do concelho. Os meios estão ali concentrados e tivemos mais um grupo para reforçar o trabalho durante a noite", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara, João Lobo.

O autarca sublinhou ainda que existe uma outra frente a lavrar na freguesia de São Pedro do Esteval: "Estamos a tentar resolver estes casos, que são agora as situações de maior preocupação".

O autarca disse também que estão a trabalhar duas máquinas de rasto junto ao perímetro do Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PEPA), que esta tarde esteve ameaçado pelo fogo, no sentido de evitar que haja "mais surpresas" ao nível dos reacendimentos.

"Este é um trabalho que vai durar toda a noite e amanhã. A nossa preocupação durante o dia são os reacendimentos e a área queimada é muito extensa", disse.

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 23.30 horas estavam no terreno a combater o fogo, 995 operacionais, apoiados por 319 viaturas.

Dois novos fogos deflagraram ao final da tarde no concelho da Sertã, junto às localidades de Marmeleiro e de Codeceirinha.

Segundo Proteção Civil, o primeiro fogo deflagrou às 18.12 horas, junto à localidade de Marmeleiro e estava, às 23.50 horas, a ser combatido por 99 operacionais, apoiados por 25 viaturas.

O outro incêndio, que deflagrou às 20.15 horas, na localidade de Codeceirinha, freguesia da Sertã, tem atualmente 89 bombeiros a combatê-lo, apoiados por 26 viaturas.