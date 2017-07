Fogo de Proença-a-Nova teve dois reacendimentos

Hoje às 14:33, atualizado às 14:34 Facebook

Já houve dois reacendimentos do fogo no concelho de Proença-a-Nova, mas estão no terreno sete máquinas de rasto a trabalhar no perímetro exterior do incêndio para evitar mais reacendimentos.

"Neste momento, estão sete máquinas espalhadas por todo o perímetro", explicou o presidente da Câmara, João Lobo, que adiantou que um dos reacendimentos ocorreu junto à povoação de Murteirinha, na freguesia de São Pedro do Esteval, onde a linha de fogo "está a ser consolidada".

Houve também um reacendimento entre Galisteu Fundeiro e a zona industrial de Proença-a-Nova, que já foi resolvido.

Em consequência do incêndio que afetou o concelho, a autarquia decidiu adiar a Festa da Tijelada e do Mel, cuja realização estava prevista para o próximo fim de semana.

O evento passou para os dias 28 e 29 de outubro.

Foi também cancelada a Festa dos Avós, cuja realização estava prevista para o próximo domingo.

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 13 horas estavam no terreno a combater o fogo, 1118 operacionais, apoiados por 351 meios terrestres e sete meios aéreos.