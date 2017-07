Fogo "tomou proporções enormes" em Proença-a-Nova

Hoje às 17:29, atualizado às 17:31 Facebook

Um reacendimento próximo do Parque Empresarial de Proença-a-Nova é esta tarde a situação mais complicada do fogo que lavra no concelho.

"Um reacendimento muito grande junto ao Parque Empresarial [PEPA], que passou a Estrada Nacional 241-1, é a situação mais complicada de momento. Temos já aqui meios concentrados para ver se conseguimos resolver a situação", afirmou à agência Lusa o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Lobo, cerca das 16.30 horas.

O autarca adiantou que esta é a "situação mais grave" que se regista no concelho de Proença-a-Nova e adiantou que o fogo "tomou proporções enormes".

Contudo, mostrou algum otimismo em que os meios concentrados no local "daqui a bocado tenham a situação controlada".

O fogo volta a circundar o PEPA, 24 horas depois de ter passado por ali perto, mas o autarca sublinhou que não há quaisquer empresas em risco.

Quanto ao resto do concelho, João Lobo disse que, a meio da tarde, "está tudo mais calmo".

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 16.51 horas estavam no terreno a combater o fogo 1117 operacionais, apoiados por 346 meios terrestres e 10 meios aéreos.