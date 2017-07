Incêndio de Mação continua ativo com duas frentes

Hoje às 12:57, atualizado às 13:05 Facebook

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, continua hoje ativo com duas frentes "muito intensas" em Mação, disse o comandante nacional operacional Rui Esteves.

Na conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, o comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) adiantou que o incêndio de Mação, que começou há quase dois dias no concelho da Sertão, mobiliza 1.041 operacionais, apoiados por 326 viaturas e nove meios aéreos nacionais e dois de Espanha.

Rui Esteves adiantou que os 135 habitantes retirados na segunda-feira das aldeias do concelho de Mação estão no centro Desportivo de Carvoeiro e só regressam às suas localidades quando estiverem reunidas as condições de segurança.