Morreu ao cair num canal de rega quando lavava o carro

Um homem com cerca de 80 anos foi encontrado morto, ao final da tarde desta quinta-feira, no principal canal de rega do Baixo Mondego, perto do Centro Hípico de Coimbra.

O idoso terá caído à água quando lavava o carro, que foi encontrado aberto e com utensílios à vista, informou Ulisses Rosa, subchefe dos Bombeiros Sapadores.

O alerta para o desaparecimento foi dado pouco antes das 19 horas e o corpo localizado em menos de uma hora, a aproximadamente um quilómetro do sítio onde a queda terá ocorrido.

As buscas foram iniciadas e os mergulhadores acabaram por localizar o corpo, preso num muro, pois as comportas estavam fechadas, explicou a mesma fonte.

Família estranhou a demora

O homem saíra de casa, em Santa Clara, por volta das 15 horas, dizendo à mulher que ia lavar o automóvel, contou Ulisses Rosa. Esta estranhou a demora e telefonou aos filhos.

O carro foi encontrado junto àquele canal de rega, onde seria habitual o homem ir lavá-lo, prosseguiu a mesma fonte. Via-se uma vassoura, mas nem sinal da pessoa ou do balde.

A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação, sem êxito. O óbito foi verificado no local, onde estiveram meios dos Bombeiros Sapadores, do INEM, da GNR e da PSP.

Na zona onde a queda terá ocorrido, a água tem cerca de um metro e meio de profundidade.

O local, a poucos quilómetros do Choupal, costuma ser frequentado por pessoas que ali vão lavar os automóveis e correr.