Figueira da Foz recebeu o maior navio de carga de sempre

O porto da Figueira da Foz recebeu, nos últimos dois dias, o maior navio de carga de sempre, um porta-contentores com quase 140 metros de comprimento e mais de vinte metros de largura.

Construído em 2003, o navio "Page Akia" tem 137,5 metros de comprimento e 21,7 metros de largura, precisou à agência Lusa a fonte da administração do porto, situado no litoral centro do distrito de Coimbra.

Proveniente do porto de Ceuta e com destino ao porto de Leixões, o navio esteve quinta e sexta-feira na Figueira da Foz, "à semelhança de situações anteriores", para fazer "uma escala experimental, com movimentação um pouco superior a três mil toneladas de carga", acrescentou.

"A presente escala, embora a título experimental, poderá passar a ser regular num futuro breve para este escalão de navios, reforçando em especial a oferta de serviços portuários na área da contentorização, a qual tem registado um interessante crescimento", sublinhou a mesma fonte.

Operado pela agência de transportes Ibero Linhas, representada na Figueira da Foz pela agência marítima Eurofoz, o porta-contentores chegou na quinta-feira e saiu das instalações portuárias hoje à tarde, rumo ao porto de Leixões, seguindo daí para o norte da Europa, concluiu.

Em 18 de abril deste ano, esteve no porto da Figueira da Foz, igualmente para fazer uma escala experimental, com movimentação de cerca de mil toneladas de carga, o "Elbstrand", que foi o maior navio de carga a ser recebido ali até então.

O porta-contentores, com cerca de 134 metros de comprimento e cerca de 22 metros de largura, que navegava com pavilhão de Antígua e Barbuda, também rumava ao porto de Leixões, de onde seguiu para o norte da Europa.