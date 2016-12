Homem gravemente ferido em despiste de trator

Carina Fonseca Hoje às 17:45 Facebook

Um homem com cerca de 30 anos ficou gravemente ferido, num despiste de trator agrícola, nesta tarde de sábado, no concelho de Oliveira do Hospital.

O trator tombou numa estrada rural estreita, quando ia no sentido descendente, e o condutor ficou encarcerado debaixo dele, disse ao JN o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, Nuno Seixas.

O acidente deu-se, por volta das 14.30 horas, na localidade de Carvalhal, e não terá tido consequências mais graves porque a viatura "tinha o arco protetor", informou Nuno Seixas.

A vítima, que sofreu politraumatismos e "inspira alguns cuidados", foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O homem reside perto do local onde se deu o despiste.