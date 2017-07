Fogo de Penacova progride em direção a Coimbra e Poiares

Hoje às 20:38 Facebook

O incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira em Penacova deu origem a um segundo fogo que avança em direção aos concelhos de Coimbra e Vila Nova de Poiares.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, António Simões, o fogo que teve início na localidade de Paradela, na freguesia de Lorvão, já em fase de rescaldo, deu origem a um segundo incêndio que lavra "com intensidade".

"Um segundo incêndio surgiu junto à Estrada Nacional 110, entre Foz do Caneiro e São Mamede, que está a avançar para sul em direção a Coimbra, Penacova e para a Serra do Carvalho, no concelho de Vila Nova de Poiares", explicou.

De acordo com António Simões, as chamas lavram dos dois lados de um vale atravessado pelo rio Mondego, mas não existem povoações em perigo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova adiantou que os meios que estavam inicialmente a combater o fogo de Paradela foram reposicionados.

No teatro de operações encontravam-se, às 20:15, 298 operacionais, apoiados por 87 viaturas e três meios aéreos, de acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANMP).