Motociclista morre em acidente em Évora

Um homem de 27 anos morreu no sábado à noite na sequência do despiste do motociclo que conduzia, na localidade de Igrejinha, no concelho de Arraiolos, distrito de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o óbito do homem foi declarado no local, tendo o corpo sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Rua Capitão Gomes Pereira, foi dado às 21.12 horas de sábado, de acordo com a fonte do CDOS.

As operações de socorro mobilizaram operacionais e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos, além da GNR e da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.