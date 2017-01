Colisão entre carro e autocarro com crianças faz dois feridos em Portel

Hoje às 17:39, atualizado às 17:47 Facebook

Uma colisão entre um autocarro, que transportava crianças, e um veículo ligeiro de passageiros, ocorrida esta sexta-feira à tarde no concelho de Portel, Évora, causou ferimentos aos dois ocupantes do automóvel.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou que o acidente aconteceu na Estrada Municipal 520, entre Portel e Vera Cruz, tendo os bombeiros recebido o alerta às 15.22 horas.

Do acidente, resultaram um ferido grave, "um homem de 80 anos", e um ferido ligeiro, "um rapaz de 16 anos", acrescentou a mesma fonte, referindo que as vítimas foram transportadas para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

Quanto ao autocarro envolvido no sinistro, que transportava "crianças do agrupamento de escolas de Serpa", no distrito de Beja, a colisão não causou danos pessoais, segundo a fonte.

Para o local, disse a Proteção Civil, foram mobilizados nove operacionais dos bombeiros de Portel, apoiados por três veículos, bem como a viatura médica de emergência e a reanimação de Évora do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e meios da GNR.