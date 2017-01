Reguengos de Monsaraz recebe partida da segunda etapa da Volta a Portugal

Teixeira Correia Hoje às 01:10 Facebook

Reguengos de Monsaraz vai receber, no dia 6 de agosto, a partida da 2ª etapa da 79ª Volta a Portugal em Bicicleta/ Santander Totta. A "Portuguesa" regressa 16 anos depois àquela cidade alentejana.

O "anúncio" da partida da Volta da cidade alentejana, foi feito por José Calixto, presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sua página de Facebook, que também "postou" uma fotografia, com Joaquim Gomes e Davide Pereira, diretores da Organização e Comercial da Podium Events, a entidade organizadora da Volta a Portugal.

A edição 2017 assinala 90 anos desde a primeira edição, realizada em 1927, e a segunda etapa, com partida da Praça da Liberdade, vai ligar Reguengos de Monsaraz a Castelo Branco.

Os responsáveis da Podium estiveram ontem em Reguengos para "acertar" os pormenores junto do Município, entidade que liderou as negociações das quais fizeram igualmente parte a ERT - Turismo do Alentejo e os Municípios de Redondo, Vila Viçosa e Borba, localidades a serem percorridas durante a etapa da Volta.

A Volta a Portugal esteve pela primeira fez em Reguengos de Monsaraz em 2001, numa tirada toda ela alentejana, com final no Cabeço do Mouro (Portalegre), cujo camisola amarela à partida era Pedro Martins (Tavira), que tinha ganho a etapa do dia anterior em Évora. No Cabeço do Mouro, o vencedor foi o russo Andrei Zintchenko (LA/ Pecol), que arrebatou a amarela ao algarvio.

O triunfo final da "portuguesa" pertenceu ao suíço, Fabian Jeker (Milaneza/ Maia/ MSS), com o atual diretor da Volta, Joaquim Gomes, terminou no 5º lugar, representando a equipa portuense do Carvalhelhos/ Boavista.

A Volta a Portugal/ Santander Totta de 2017 terá inicio dia 4 de agosto, com um prólogo em Lisboa e final em Viseu no dia 15, 3ª feira, Dia de Santa Maria, feriado nacional.