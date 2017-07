Incêndio em armazém em Albufeira mobiliza 78 bombeiros

Hoje às 21:54 Facebook

Um incêndio que deflagrou ao fim da tarde desta quarta-feira num armazém de materiais elétricos, na Guia, Albufeira, estava a ser combatido, pelas 21:25, por 78 bombeiros de várias corporações do Algarve.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi dado cerca das 19.20 horas, estando as chamas "confinadas a um armazém de materiais elétricos, no interior do qual também se encontram alguns veículos, supostamente pertencentes à empresa".

"Para já, são desconhecidas as causas do incêndio", indicou a fonte.

O armazém está situado na zona industrial junto ao Retail Park, na Guia, no concelho de Albufeira, a cerca de 500 metros do Algarve Shopping, um dos maiores centros comerciais do Algarve.

No combate às chamas estão envolvidos 78 operacionais das corporações de bombeiros de Albufeira, Silves, São Bartolomeu de Messines, Loulé, Faro, Olhão, Tavira, Lagoa e Portimão, apoiados por 31 veículos.