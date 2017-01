Corpo de um homem encontrado na doca de Faro

Hoje às 12:26 Facebook

O corpo de um homem foi encontrado, este domingo, pela Polícia Marítima perto da linha ferroviária junto à doca de Faro, no Algarve, disse à Lusa o comandante da Zona Marítima do Sul e do Porto de Faro.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Nuno Cortes Lopes indicou que "o corpo de um homem, com cerca de 40 anos, foi avistado dentro de água por elementos da Polícia Marítima, cerca das 08:30, junto à doca de Faro".

De acordo com o responsável da Autoridade Marítima Nacional, "numa primeira análise, não foram visíveis sinais de violência, o que leva a supor que a morte terá ocorrido por afogamento".

A Polícia Judiciária foi chamada ao local, tendo o corpo sido removido para o Instituto de Medicina Lega do hospital de Faro para ser submetido a autópsia.